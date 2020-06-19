Горно-Алтайск, , 06:12 — REGNUM В Республике Алтай зафиксирован максимальный суточный прирост числа заражённых коронавирусом с начала эпидемии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено сразу 60 новых случаев.

Прирост произошёл в основном из-за очага в Кош-Агачском районе, где вирус выявили у 43 человек. Диагноз также подтвердился у 12 жителей Горно-Алтайска и жителей других районов.

«Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 13 случаях диагностированы симптомы ОРВИ», — добавили в штабе.

Общее количество подтверждённых случаев с начала эпидемии, таким образом, достигло 396. Из них к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 160 человек.

Добавим, что накануне стало известно о выявлении очага заражения в республиканском министерстве труда, социального развития и занятости. Как сообщало ИА REGNUM, вирус выявлен у пяти сотрудников.

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