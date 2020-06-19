Пекин, , 05:46 — REGNUM Власти Пекина сообщили о выявлении в общей сложности восьми кластерах инфицирования COVID-19, связанных с городским оптовым рынком «Синьфади», сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

По данным местных властей, в одном из случаев, покупатель и повар в одном из ресторанов, который ходил на рынок за покупками, заболел инфекцией, после чего заразил шестерых своих сотрудников, которые никогда не были на рынке. Соответствующие сведения сообщили заместитель директора Пекинского центра контроля и профилактики инфекционных заболеваний Пан Синхо.

Большинство из последних случаев COVID-19, выявленных в Пекине, связаны с рынком «Синьфади», который является крупнейшим оптовым рынком фермерской продукции, где отпускаются овощи, фрукты, мясо и морепродукты населению всего 21-миллионного Пекина.

На рынке продается до 70% всех овощей, которые продаются в Пекине, а также до 10% свинины и до 3% говядины и баранины.