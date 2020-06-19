Редвуд-Сити, США, , 05:28 — REGNUM Опубликован официальный геймплейный трейлер (рекламный ролик с процессом игры) Star Wars: Squadrons. Видео было выложено 19 июня на YouTube-канале EA Star Wars.

Длительность ролика составляет более пяти минут, геймерам показали как кат-сцены (сюжетные кинематографические вставки), так и сам процесс управления истребителем X-wing Starfighter.

Им также рассказали о том, что будет представлять собой одиночная кампания, как будет проходить подготовка к битве, и как можно будет оснащать корабль. Кроме того, разработчики показали, как будут проходить многопользовательские бои.

Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons 15 июня 2020 года. Релиз игры запланирован на 2 октября 2020 года. По какой-то причине цена космического симулятора по вселенной «Звёздных войн» будет меньшей, чем обычно, в США игру можно будет купить за $39,99.

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