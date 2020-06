Чэнду, Китай, , 05:26 — REGNUM Возведение основных конструкций гидроэлектростанции «Удундэ», которая должна стать четвертой по величине в Китае и седьмой по величине в мире, была завершена, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

ГЭС, расположенная на границе двух провинций Сычуань и Юньнань на юго-западе Китая, будет иметь суммарную установленную мощность в 102 млн кВт/ч, сообщили в конструкторском бюро компании China Gezhouba Group Three Gorges Construction Engineering Co., Ltd.

Первая группа энергогенерирующих блоков, как ожидается, будет запущена в эксплуатацию уже в июле текущего года. ГЭС расположена на реке ЦЗиньша, которая является притоком реки Янцзы.

