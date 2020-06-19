Стокгольм, , 08:28 — REGNUM По состоянию на 18 июня в Швеции было зарегистрировано 12 новых случаев смерти от COVID-19. В общей сложности в результате инфицирования коронавирусной инфекцией в стране умерли уже 5 053 человека. 17 июня Швеция преодолела психологическую отметку в 5 000 скончавшихся от пандемии, когда за сутки было зафиксировано 102 летальных случая. Тем не менее, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл не видит поводов для беспокойства. По его оценкам, пик эпидемии коронавируса в стране «пройден». Об этом 18 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

18 июня в ходе очередной пресс-конференции представители Агентства общественного здравоохранения Швеции обнародовали результаты общенациональной выборки по распространению коронавируса среди населения. Согласно отчету ведомства, в период с 25 по 28 мая 0,3% населения Швеции страдали от COVID-19 в активной форме. Доля населения Стокгольма, болевшая COVID-19 за тот же период, составила 0,7% горожан.

Для сравнения — результаты, основанные на выборки из почти 3 000 человек, в конце апреля указывали, что 0,9% населения Швеции имели положительный тест на COVID-19, протекающий в активной форме, что дало основания Тегнеллу заявить о прохождение пикового периода эпидемии в Швеции.

«Заболеваемость снизилась, мы вообще не находим следов вируса среди молодых возрастов и все меньше среди лиц старших возрастов. Это предельно ясно. Мы объясняем это тем, что эпидемия в Швеции прошла свой пик», — заявил эпидемиолог Тегнелл.