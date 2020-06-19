Ростов-на-Дону, , 00:27 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону живёт пара взрослых капибар Эльвира и Граф. На днях в семействе самых крупных в мире грызунов произошло пополнение, передаёт ИА REGNUM.

«Пол малышей определить пока не удалось, они все время находятся с мамой. Наши малыши уже во всю плещутся в бассейне, а потом бегают и сушатся на солнышке, устраивая «догонялки», — поделились сотрудники зоосада.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2019 года пара капибар Эльвира (родилась в ростовском зоопарке в 2015 году) и Граф (родился в зоопарке Новосибирска в 2016 году) стали родителями двух детёнышей.

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