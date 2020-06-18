Варшава, , 16:49 — REGNUM В среду, 17 июня, Верховный суд Польши отменил приговор, вынесенный троим выходцам из Чечни по делу о поддержке терроризма. Дело направлено на повторное рассмотрение Апелляционным судом в Белостоке. Об этом сообщает «Польское радио».

В 2014 году в Белостоке были арестованы четверо выходцев из Чечни. Прокуратура обвинила их в создании организованной преступной группы, собирающей средства на деятельность террористического характера для группировки Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дело вызвало большой общественный резонанс в Польше.

По версии прокуратуры, обвиняемые участвовали в сборе денежных средств, закупке парамилитарного снаряжения и вербовке боевиков для ведения «джихада» на Ближнем Востоке. В обвинение также вошёл факт лечения в Польше одного из обвиняемых, получившего ранения во время боевых действий на стороне исламистов в Сирии.

Подсудимые не признали, что действовали в интересах Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Факт сбора денег они признали, но утверждали, что деньги передавались на нужды боевиков, воюющих за «свободу» так называемой Чеченской Республики Ичкерия. В итоге один из них был оправдан, а трое были приговорены к двум годам и одному месяцу лишения свободы каждый.

Суд второй инстанции подтвердил приговор, после чего адвокаты подсудимых подали апелляцию в Верховный суд Польши.