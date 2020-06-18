Женева, Швейцария, , 16:45 — REGNUM Число беженцев в мире за 2019 год выросло почти на девять миллионов человек, к концу прошлого года в мире насчитывалось 79,5 млн перемещенных лиц, следует из опубликованного ежегодного доклада Управления верховного комиссара ООН по беженцам.

Согласно отчету «Насильственное перемещение в 2019», устойчивый рост числа беженцев в мире наблюдается с 2010 года. С 2000 года число перемещенных лиц выросло вдвое, в 2019 году их было 70,8 млн.

Из общего числа беженцев 45,7 миллиона являются внутренними — покинувшими места проживания из-за конфликтов, экономического неблагополучия или стихийных бедствий внутри стран.

Также 29,6 млн стали беженцами из своих стран, из них 4,2 млн запросили убежища в стране проживания. 68% беженцев из родных стран — выходцы из пяти стран: Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы.

Отдельно отмечается, что около 40% от числа беженцев и перемещенных лиц, от 30 до 34 млн человек, — несовершеннолетние.

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