Париж, , 15:51 — REGNUM Все станции метро в столице Франции вновь откроются для пассажиров в понедельник, 22 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что 26 марта 2020 года, через несколько дней после введения карантина в стране, более 60 станций из примерно 300 больше не обслуживались. В настоящее время 17 из них всё ещё закрыты.

В Париже общественный транспорт возобновит полностью или почти полностью свою работу, однако, ношение защитной маски остается обязательным.

«Пока у нас нет вакцины, ношение маски останется обязательным», — заявила Элизабет Борн, министр по вопросам экологии Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Air France намерено объявить о сокращении рабочих мест в компании 3 июля 2020 года.

Подробнее в материале: Air France может в июле объявить о массовых сокращениях