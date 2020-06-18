Вашингтон, , 14:51 — REGNUM По данным опроса общественного мнения, большинство граждан США одобряет массовые беспорядки в стране. Об этом 18 июня свидетельствуют данные университета штата Коннектикут.

Согласно исследованию, 67% респондентов поддерживают акции протеста, в то время как 28% относятся к ним негативно.

Также 68% опрошенных считают серьезной проблемой дискриминацию афроамериканцев в США. Из этих 68% опрошенных 96% являются сторонниками Демократической партии США, а 34% — республиканцами.

Социологическое исследование проводилось по телефону в период с 11 по 15 июня, в нем приняли участие свыше 1 тыс. 300 человек.

Напомним, расовые беспорядки в США начались после того, как 25 мая в городе Миннеаполисе сотрудник правопорядка убил афроамериканца Флойда Джорджа.

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