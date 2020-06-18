Невьянск, Свердловская область, , 13:57 — REGNUM В Невьянске Свердловской области под суд отправлен гражданин, который пытался уклониться от службы в армии. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, он заявил о наличии у него язвенной болезни. В апреле 2019 года гражданин предоставил терапевту призывной комиссии копии медицинских документов, из которых следовало, что у него «язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки». Комиссия признала его временно негодным к службе и направила на медицинское освидетельствование. После этого направления неустановленное лицо внесло в бланк ложные сведения.

С этим заключением призывник направился в военкомат. Но обман раскрылся. Теперь его ждёт суд.