Маскат, , 13:08 — REGNUM В Омане за сутки выявили 739 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в султанате составляет 26 тыс. 818.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1119 человек. За сутки скончались три пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8 млн 351 тыс. человек.