Южно-Сахалинск, , 11:46 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Сахалине за сутки. Общее число заражений с начала эпидемии по состоянию на 18 июня составило 423, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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Выздоровели и выписаны из стационаров к 18 июня 100 пациентов, летальных исходов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.