Москва, , 08:30 — REGNUM Свыше 40% жителей России, планирующих отпуск этим летом, отправятся в поездку на личном автомобиле. Таковы результаты опроса «Авито Авто».

Ещё 6% опрошенных указали, что отправятся в путь на автомобилях друзей, а примерно 1% респондентов готовы арендовать машину. При этом только 25% респондентов полетят в отпуск на самолёте, а 19% — поедут на поезде.

Однако среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет поездки по железной дороге более популярны, предпочитающих поезд в этой группе 34%.

Летний отпуск провести на даче за городом собираются 36% опрошенных, 26% останутся в городе. Почти 22% брать летом отпуск не собираются, около 20% намерены поездить по России, 6% — отправятся за рубеж.

В Крыму собираются отдохнуть 24% респондентов, в Сочи — 19%, в Санкт-Петербурге и на Алтае — по 7%. Среди других внутренних направлений — Карелия, Камчатка, Москва, Урал и озеро Байкал.

В опросе приняли участие более 10 тыс. человек старше 18 лет.