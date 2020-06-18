Москва, 18 июня 2020, 08:30 — REGNUM Свыше 40% жителей России, планирующих отпуск этим летом, отправятся в поездку на личном автомобиле. Таковы результаты опроса «Авито Авто».
Ещё 6% опрошенных указали, что отправятся в путь на автомобилях друзей, а примерно 1% респондентов готовы арендовать машину. При этом только 25% респондентов полетят в отпуск на самолёте, а 19% — поедут на поезде.
Однако среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет поездки по железной дороге более популярны, предпочитающих поезд в этой группе 34%.
Летний отпуск провести на даче за городом собираются 36% опрошенных, 26% останутся в городе. Почти 22% брать летом отпуск не собираются, около 20% намерены поездить по России, 6% — отправятся за рубеж.
В Крыму собираются отдохнуть 24% респондентов, в Сочи — 19%, в Санкт-Петербурге и на Алтае — по 7%. Среди других внутренних направлений — Карелия, Камчатка, Москва, Урал и озеро Байкал.
В опросе приняли участие более 10 тыс. человек старше 18 лет.