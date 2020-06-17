Пенза, , 13:11 — REGNUM Из Пензенского областного центра спецвидов медицинской помощи выписали 63-летнюю жительницу региона, сообщает ГТРК «Пенза». В больнице женщина провела три месяца, из которых 40 дней находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пациентка поблагодарила врачей за то, что не дали умереть. Некоторые участки легких женщины заболевание поразило на 90%. Пациентка не верила в свое спасение, ее состояние было тяжелое. За жизнь тяжелобольной боролся не только персонал инфекционного отделения, но и весь коллектив больницы. За время пребывания пациентки врачи несколько раз собирали консилиум и корректировали лечение.

Еще несколько месяцев понадобятся для возвращения к полноценной жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из пензенского Центра специализированных видов медпомощи 26 мая был выписан пациент, который боролся за жизнь почти два месяца.

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