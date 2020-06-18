Новосибирск, , 07:11 — REGNUM Парад Победы 24 июня в Новосибирске состоится в полном соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина и в условиях ограничений, введённых ранее распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, сказал во время сегодняшней пресс-конференции, 18 июня, мэр города Анатолий Локоть.

«В городе Новосибирске в 10:00 состоится парад войск Новосибирского гарнизона на площади Ленина, — уточнил Локоть. — Парад будет проводится без зрителей. На трибуне будут стоять 29 военноначальников и организаторов, действующих военноначальников, подчинённые части которых будут участвовать в параде, ну и конечно те, кто будут обеспечивать безопасность и порядок. Мы стараемся сделать всё, чтобы организовать максимально доступную и максимально полную прямую трансляцию парада. Прежде всего по государственным телевизионным каналам, а также на YouTube-канале «Мэр_и_я».

Напомним, что ранее в небе над Новосибирском прошла первая тренировка пролёта военного парада, а также первая совместная репетиция пеших расчётов и колонн военной техники, которые будут задействованы в параде Победы 24 июня.

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