Биробиджан, , 07:08 — REGNUM Руководство детского лагеря «Фома» в Биробиджане приняло решение полностью отменить летние смены. Главная причина — пандемия коронавируса. Обращение к детям, родителям и сотрудникам размещено на сайте учреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодняшняя реальность диктует свои правила, которым мы вынуждены подчиниться. Пандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекции, изменила все планы и безжалостно заставила принять решение, о котором крайне тяжело сейчас сообщить — летом 2020 года Детский оздоровительный лагерь Фома отменяет летние смены», — говорится в обращении.

Руководство лагеря аргументировало своё решение несколькими фактами. Во-первых, региональные власти не приняли решения об открытии детских лагерей в Еврейской АО. Во-вторых, открытие лагерей возможно только на третьем этапе выхода из режима самоизоляции. В-третьих, рекомендации Роспотребнадзора о наполняемости групп и отрядов на 50%, приведут к увеличению расходов, что повлечет удорожание путёвок в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области с 15 июня началось смягчение режима самоизоляции — разрешено гулять и заниматься спортом на улице, открылись небольшие непродовольственные магазины.