Биробиджан, , 06:29 — REGNUM В Еврейской автономной области с 15 июня начнётся смягчение режима самоизоляции — будет разрешено гулять и заниматься спортом на улице, откроются небольшие непродовольственные магазины. Об этом и.о. губернатора Ростислав Гольдштейн 12 июня сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

«Рад сообщить, что ЕАО приступила к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции. Уже с понедельника откроем непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, помещения которых меньше 400 квадратов и с отдельным входом. Можно будет гулять и заниматься спортом на улице», — говорится в тексте.

Гольдштейн выразил сожаление, что «пока это всё, что мы можем себе позволить». По его словам, если показатели по заболеваемости СOVID-19 в регионе будут падать — «совсем скоро мы откроем детские сады».

По данным федеральной мониторинговой группы, в регионе коронавирусной инфекцией заразились 368 человек, четверо пациентов с СOVID-19 скончались.

Читайте также: В Еврейской АО назначена дата досрочных выборов губернатора