Петропавловск-Камчатский, , 06:36 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском подготовили для приёма больных с коронавирусом корпус камчатской краевой больницы. Об этом заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил 18 июня на брифинге с журналистами.

«Финальные работы по подготовке к перепрофилированию терапевтического корпуса краевой больницы для работы с COVID-больными завершены. Моногоспиталь на 180 мест готов начать работу», — сказал он.

Это уже седьмое медицинское учреждение региона, которое с начала пандемии было перепрофилировано для работы с пациентами, инфицированными коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в регионе было выявлено 42 случая заражения, а общее количество инфицированных коронавирусом на сегодняшний день составляет 1617 человек. Темп прироста заражений почти вдвое превышает средний по России — 2,7% против 1, 78%. С начала эпидемии в регионе выздоровели 549 человек, скончались 38.

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