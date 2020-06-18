Пекин, , 04:19 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 28 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа, 24 случая оказались локальными и еще четыре — привезенными из-за рубежа. Из общего числа локальных случаев, 21 приходится на Пекин, два — на провинцию Хэбэй и еще один — на город центрального подчинения Тяньцзинь, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в Китае зафиксировано не было. Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Китае еще 15 человек переболели коронавирусной инфекцией нового типа.