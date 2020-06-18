Петропавловск-Камчатский, , 03:37 — REGNUM На Камчатке с приобретением старого здания для нужд регионального отделения Пенсионного фонда РФ разбираются УФАС и Федеральное казначейство. В ходе проверки установлено, что здание приобретено по цене, на 27 млн рублей превышающей реальную.

Читайте также: На Сахалине в офисе Пенсионного фонда работают силовики

Как сообщило ИА Камчатка-Информ, проверка УФАС установила, что здание было приобретено якобы для нужд ПФ РФ по Камчатскому краю в городе Елизово. При этом здание было куплено у частного лица и находится в удалённом и труднодоступном, по крайней мере для пенсионеров, районе промзоны. Куплено здание за 57,2 млн рублей. При этом проверкой установлено, что реальная цена этого помещения площадью более 800 кв. м не превышает 30 млн рублей.

Материалы проверки переданы в прокуратуру Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в офисе регионального отделения ПФ РФ прошли обыски, за взятку арестован руководитель отделения.