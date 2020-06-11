Южно-Сахалинск, , 06:43 — REGNUM На Сахалине в офисе регионального отделения Пенсионного фонда России работают силовики. Не менее десяти человек с оружием и в форме пришли в здание и проследовали в кабинет руководителя.

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Как сообщило ИА «Сахалин. Инфо», стало известно, что оперативно-разыскные мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по выявленным фактам получения взяток должностными лицами сахалинского отделения ПФР. Внимание следователей сосредоточено на контрактах по выполнению работ по обеспечению деятельности фонда.

Очевидцы сообщают, что из здания силовики вывели одну женщину, на третьем этаже заблокировали выход в коридор.

Следственные действия также проходят в офисах ряда предприятий города, руководители которых, по версии следователей, причастны к противоправной деятельности руководства сахалинского отделения фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье экс-глава Партизанского района за ущерб в 45 млн рублей получил четыре года колонии.