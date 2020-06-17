Москва, , 21:33 — REGNUM Свою оценку ситуации со вспышкой коронавируса в Пекине дала глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 июня в эфире телеканала «Россия 1».

Как пояснила Попова, ситуация в Пекине не является чем-то исключительным, но скорее всего, китайские специалисты видят, что это уже не тот вирус, который был изначально, в январе и феврале. Глава Роспотребнадзора уточнила, что читает всю информацию от своих китайских коллег, но предполагает, что большая часть разъяснений последует позднее.

Напомним, вспышка коронавируса была зарегистрирована в Пекине после того, как коронавирус был обнаружен на территории крупнейшего оптового рынка «Синьфади» на доске для разделки импортированной рыбы. В районе Фэнтай был введён режим военного времени, повышен уровень реагирования на ЧС в области здравоохранения до второго уровня.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене более 800 авиарейсов из аэропортов Пекина в связи с новой вспышкой коронавируса на территории города.

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