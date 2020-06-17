Ашхабад, , 21:04 — REGNUM В параде на Красной площади в честь 75-летия Великой Победы, запланированном на 24 июня, намерены принять участие 70 военнослужащих из Туркмении.

По данным министерства обороны России, также для участия в торжественном марше в Москву прилетели представители вооруженных сил из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Ожидается, что в параде Великой Победы будут участвовать свыше 13 тысяч солдат и офицеров и 234 единицы наземной военной техники — как современной, так и времен Великой Отечественной войны.

Отмечается, что почти все зарубежные военные уже приняли участие в генеральной репетиции парада Победы, проходившей 15 июня на специальной площадке в подмосковной деревне Алабино.