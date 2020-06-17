Женева, Швейцария, , 20:06 — REGNUM Во всем мире выявлено уже более восьми млн фактов заражения коронавирусом, заявил 17 июня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом он сообщил, что общее число умерших от COVID-19 уже превысило 435 тыс. и продолжает расти.

Гебрейесус отметил, что растущие масштабы пандемии до сих пор отмечаются в странах Америки, Африки и Южной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой пятёрке стран мира с наибольшим числом умерших от COVID-19 остаются США, Британия, Италия, Испания и Франция.

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