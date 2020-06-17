Москва, , 18:56 — REGNUM В центре Москвы вечером 17 июня закроются шесть станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

С 19:00 и до конца репетиции будут закрыты выходы следующих станций: «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина».

Вход на станцию с улицы будет открыт. Также будет можно сделать пересадку.

Как сообщало ИА REGNUM, в центр Москвы прибыла военная техника на репетицию парада Победы.

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