Москва, , 17:50 — REGNUM Догмы, которые Запад пытается навязать России, несовместимы с ценностями российского общества и всех традиционных религий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье, опубликованной 17 июня в «Российской газете».

Он подчеркнул, что система традиционных российских ценностей, лежащая в фундаменте нашего общества, складывалась столетиями и фактически выстрадана народами нашей страны.

«Эта система лежала в основании всемирно-исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов… Именно этот фундамент позволяет сохранять и укреплять суверенитет, строить будущее, несмотря на все сложности и противоречия исторического развития. Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и преумножение», — написал Николай Патрушев.

При этом совокупный Запад целенаправленно пытается навязать России неолиберальные догмы, «разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как основы культурного, духовного, политического и, в конечном итоге, государственного суверенитета».

Всё это сочетается с очевидным обнажением всех последствий «насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности, равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности… Идет стремительное уничтожение среднего класса, который как раз и являлся консервативным большинством, обеспечивавшим сохранение традиционных ценностей».

«Фундаментальная суть традиционных религий — христианства, ислама, иудаизма и других… является для них просто враждебными», — указано в статье.

«На Западе умышленно размывались такие базовые понятия, как семья, мать и отец, мужчина и женщина. Искусственно насаждаемые взамен нормы типа «родитель 1» и «родитель 2» сформировали в силу их противоестественности с чисто биологической точки зрения основы для цивилизационного конфликта в самом западноевропейском обществе», — подчеркнул Патрушев в своей статье.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане назвали главные события для гордости за Россию