Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Перед первой тренировкой военного парада, которая пройдет сегодня в центре Петербурга, военнослужащие полностью продезинфицировали Дворцовую площадь.

Дезинфекция Дворцовой площади Пресс-служба ЗВО

Общая площадь обработки превысила 40 тыс. кв. метров, сообщили 17 июня в пресс-службе Западного военного округа.

Работы проводили военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Специальным дезинфицирующим раствором обработали места построения парадных расчетов, размещения техники, маршрут торжественного марша, а также прилегающую к трибунам территорию.

Кроме того, проведена спецобработка автомобильного транспорта, на котором участники парада были доставлены к месту проведения репетиции.

Как сообщалось, утром 17 июня в небе Петербурга прошла тренировка воздушной части парада Победы, который состоится 24 июня.

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