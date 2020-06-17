Москва, 17 июня 2020, 15:47 — REGNUM Роспотребнадзор и ШОС объединят усилия в борьбе с эпидемиями инфекционных заболеваний. Одобрен предварительный план совместных действий, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Предполагается проводить совместные научные исследования, разработку вакцин и эффективных методов лечения инфекционных заболеваний, повышать квалификации специалистов и др.
Окончательный план будет утверждён осенью 2020 года в Санкт-Петербурге лидерами стран ШОС на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлили и решили наращивать сотрудничество по борьбе с коронавирусом.
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