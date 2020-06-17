Москва, , 15:19 — REGNUM Вечером 17 июня в Москве будут 8-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Сейчас уровень загруженности столичных дорог оценивается в 5 баллов, однако ближе к вечеру ситуация начнёт ухудшаться. По прогнозу, в 18 часов пробки достигнут семи баллов, в 19 часов — восьми. Согласно классификации сервиса, этот показатель означает «многокилометровые пробки».

Уже в 15 часов красным цветом обозначены на интерактивной карте улицы центра города, а также участки МКАД.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в вечернее время в Москве состоится репетиция парада Победы, движение в центре города будет ограничено для перемещения военной техники.