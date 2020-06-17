Ашхабад, , 12:25 — REGNUM В Туркмении продолжается резкий рост количества случаев заражения инфекцией, вызывающей острое воспаление дыхательных путей, а также случаев смерти врачей и пациентов, заразившихся этой болезнью, передает «Азатлык» (СМИ — иностранный агент).

Тем не менее власти страны продолжают утверждать, что заразившихся коронавирусом в Туркмении нет, а всем заразившимся и умершим от дыхательной недостаточности, вызванной инфекцией, ставят диагноз «острая пневмония».

Также стало известно о том, что медиков, работающих в больницах столицы Туркмении, не отпускают домой и не разрешают пользоваться телефонами. По неофициальным данным, их удерживают на работе из-за введенного в медучреждениях Ашхабада карантина, который может продлиться от 14 до 28 дней, в зависимости от ситуации.

Читайте также: Официально в Туркмении коронавируса нет, люди умирают от «болезни легких»