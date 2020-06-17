Казань, , 11:43 — REGNUM В больницах Татарии к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 58 пациентов, не у всех из них выявлен коронавирус, сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

С его слов, в республике всего развернули 2577 коек и 902 койки с ИВЛ. На сегодняшний день, 17 июня, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены не только пациенты с COVID-19, но и другие больные. Медики спасают каждого человека, независимо от диагноза, сказал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 17 июня подтвердили наличие коронавируса еще у 39 человек. Всего инфицированы 4040 человек, выздоровели 3628 пациентов.

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