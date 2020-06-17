Казань, , 11:32 — REGNUM В Татарии 17 июня подтвердились 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с момента начала наблюдения числятся носителями вируса в республике 4040 человек, выздоровели 3628 пациентов, за сутки — четверо. Скончались с начала пандемии 11 пациентов, информирует общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Все новые случаи заражения контактные. В стационары госпитализированы 13 человек, 26 — получают помощь на дому. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 14 человек. Из числа зараженных — 31 человек проживает в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 16 июня числились носителями коронавируса 4001 человек.

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