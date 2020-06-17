Хабаровск, , 11:36 — REGNUM В Хабаровском крае более 6 тысяч жителей могут досрочно проголосовать по поправкам к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

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Досрочное голосование в 13 отдалённых районах региона началось с 15 июня.

В Ульчском районе досрочно проголосовали уже 40 вахтовиков и сотрудников рыбодобывающих предприятий. В районе имени Полины Осипенко проголосовали 59 сотрудников метеостанций, в Николаевском — 16 работников рыбодобывающих предприятий. В Ванинском районе открыты 33 судовых участка для моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ сформирован корпус из 300 наблюдателей.