Москва, , 11:36 — REGNUM Московский городской суд отложил на 6 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву осужденных за хулиганство из-за их неявки, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Заседание должно было состояться сегодня. Однако в связи с невозможностью присутствия на нем футболистов, оно было перенесено на 6 июля на 10:00.

Как передавало ИА REGNUM, ранее судебная коллегия Второго кассационного суда Москвы отменила приговор Кокорину и Мамаеву «ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства при его вынесении» и направила дело на пересмотр.

В частности, коллегия сочла, что при вынесении приговора не были учтены показания ряда свидетелей, которые допрашивались в ходе судебного процесса.

Напомним, в мае 2019 году Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к полутора годам, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам колонии. Приговор был обжалован адвокатами, но Мосгорсуд оставил его в силе. В сентябре того же года оба спортсмена были освобождены условно-досрочно после частичного отбывания сроков.