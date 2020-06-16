Казань, , 10:53 — REGNUM В Татарии 16 июня подтвердились 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего с момента начала наблюдения в республике числится носителем вируса 4001 человек, выздоровели 3624 пациента, за сутки — трое. Скончались с начала пандемии 11 пациентов, информирует общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Все новые случаи заражения — контактные. В стационары госпитализированы 18 человек, 25 — получают помощь на дому. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 10 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 15 июня подтвердили 44 случая заражения коронавирусом. Всего носителями вируса в республике числились 3958 человек.

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