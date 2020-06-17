Квебек, Канада, 17 июня 2020, 10:53 — REGNUM Состоялся релиз масштабного дополнения The Soroboreans для игры Outward. Об этом 17 июня сообщает портал PCGamer.
В The Soroboreans игроков ожидает много нового контента: оружия, заклинаний, подземелий и могущественных противников. Дополнение уже можно приобрести на PC в магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.
Напомним, Outward — это ролевая игра с открытым миром и элементами «симулятора выживания». Её релиз состоялся в марте 2019 года.
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