Кэри, США, , 09:54 — REGNUM Сегодня, 17 июня, в Fortnite стартовал третий игровой сезон. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован 17 июня на YouTube-канале проекта.

В новом сезоне игрокам предстоит много путешествовать по воде, а также встретится с новыми персонажами — одним из них станет Аквамен. Помимо этого, в Fortnite появятся автомобили, уникальный водный транспорт, а также специальное приспособление, позволяющее самостоятельно создавать дельтапланы.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский экшен в поджанре «королевская битва». Второй сезон завершился масштабным событием, в ходе которого игровая карта оказалась затоплена.

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