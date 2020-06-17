Джуба, , 09:41 — REGNUM В одном из лагерей для беженцев в Южном Судане наблюдается рост числа случаев смерти от респираторных заболеваний. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Официальный представитель ВОЗ Джозеф Вамала заявил журналистам в столице страны, Джубе, что риск инфицирования в лагерях выше из-за таких условий, как недоедание.

«Мы фактически раскрыли тенденции, которые мы все еще исследуем, чтобы точно определить, является ли рост смертности от респираторных заболеваний следствием COVID-19 или другой болезни», — сказал Вамала.

По информации репортеров, ВОЗ отмечает резкий рост смертности от респираторных заболеваний среди перемещенных лиц, проживающих в лагере Бентиу в богатом нефтью южносуданском штате Юнити. Этот лагерь находится под управлением миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС), и в настоящее время в нем размещены 111 766 человек, которые покинули свои дома из-за боевых действий между правительственными войсками и повстанцами в 2013 году.

К настоящему времени в Южном Судане подтвердили 1693 случая заражения коронавирусом, из них 49 выздоровлений и 27 смертей. Коронавирус продолжает распространяться и за пределы Джубы, сообщают эксперты.