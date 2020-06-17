Анкара, , 08:58 — REGNUM За минувшие сутки в Турции было выявлено 1467 новых случаев заражения коронавирусом и потому их общее количество превысило 181 тысячу. Об этом 17 июня свидетельствуют данные минздрава страны, которые обнародованы на официальной странице главы турецкого министерства здравоохранения Фахреттина Коджи в соцсети Twitter.

Согласно этим данным, суммарное количество заразившихся SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 181 298.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 умерли 17 пациентов и теперь общее число летальных исходов достигло 4 842.

При этом уточняется, что в настоящее время в Турции от COVID-19 вылечились 153 379 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Мексики подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки возросло на 4599 и превысило 154 тысячи.