Пекин, , 04:38 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 44 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа заболевших, 33 оказались локальными и 11 прибывшими из-за рубежа. Из общего числа вокальных случаев, 31 пришелся на столицу страны город Пекин.

Один случай был выявлен в провинции Хэбэй и один — в провинции Чжэцзян. Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки зафиксировано не было. Напомним, что на одном из крупнейших фермерских рынков Пекина выявлено кластерное заражение коронавирусной инфекцией.