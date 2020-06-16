Москва, , 23:00 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко считает, что полностью снять все ограничительные меры, введенные с начала года из-за пандемии коронавируса, можно будет не раньше февраля 2021 года. Об этом министр заявил сегодня, 16 июня, в эфире «Первого канала».

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учётом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что всё-таки нужно говорить о следующем годе… Мне кажется, это февраль», — сказал министр здравоохранения.

Мурашко отметил, что цепочку распространения коронавируса прервет наличие иммунитета к инфекции более чем у 45% граждан России, а лучше — 50−60%.

Кроме того, министр снова призвал сограждан носить защитные маски и перчатки.

Также Мурашко отметил, что бессимптомного течения COVID-19 не бывает, просто симптомы могут не совпадать с респираторными заболеваниями.