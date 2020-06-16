Ростов-на-Дону, , 20:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону врачи онкоцентра успешно провели операцию по удалению опухоли почки у беременной женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе медицинского исследовательского центра 16 июня.

Операция прошла на 29 неделе беременности пациентки. О заболевании женщина узнала во время планового УЗИ.

«Мы провели дополнительное обследование, был организован консилиум с участием наших онкологов и областных акушеров-гинекологов. Результаты диагностики показали, что новообразование достаточно опасное, нельзя отложить операцию. При этом беременность протекает хорошо. Было принято оперировать будущую маму», — прокомментировал ростовского онкоцентра Олег Кит.

Операция прошла успешно, женщина выписана домой. Проведение лучевой и лекарственной терапии не требуется.