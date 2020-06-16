Екатеринбург, , 18:10 — REGNUM В преддверии грозы и сильного ветра гражданам следует прекратить все работы на высоте. С такой рекомендацией выступило главное управление МЧС России по Свердловской области.

Также населению не советуют выходить без нужды на улицу. Непогоду лучше переждать в помещении, отключив электробытовые приборы. А если ветер и гроза застали на улице, то нужно держаться как можно дальше от остановочных комплексов, лёгких построек, деревьев и линий электропередачи. Не следует прятаться от грозы под одиночно стоящими предметами и под деревьям, приближаться к водоёмам, а телефон лучше выключить.

Автовладельцам не советуют парковаться возле рекламных щитов, деревьев и фасадов зданий. А если непогода настигла во время движения, то желательно найти укрытие и находиться там до улучшения погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня на Среднем Урале обещают грозу и сильный ветер. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

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