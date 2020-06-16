Москва, , 17:37 — REGNUM С 7 сентября по 13 октября частично изменится расписание поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба РЖД.

Изменения в расписании связаны с «модернизацией инфраструктуры на перегоне Любань — Торфяное и на станциях «Торбино» и «Поварово-1», — уточнили в пресс-службе. Несколько поездов отменят, ряд составов будет ходить по другому графику.

РЖД призывает пассажиров заранее планировать поездки с учетом изменений. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте перевозчика.