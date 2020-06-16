Кудрово, Ленинградская область, , 16:11 — REGNUM В детском саду в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области у одного из детей, съездившего с родителями в другой регион, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе районной администрации.

Жилые дома в Кудрово Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали в администрации, семья мальчика отдыхала на море в Сочи, оттуда, вероятнее всего, и привезли COVID-19.

«На данный момент в данном детском саду закрыты все дежурные группы и проводятся противоэпидемические мероприятия», — отметили в пресс-службе.

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Отметим, в конце мая управление регионального Роспотребнадзора сообщало, что с начала пандемии в регионе коронавирусная инфекция была обнаружена у 80 детей.

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