Москва, , 15:41 — REGNUM Риск заражения коронавирусом в личном автомобиле ничуть не ниже, чем в общественном транспорте Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в собственной авторской колонке на Едином транспортном портале города.

В пользу своего утверждения чиновник привёл целый ряд аргументов. В качестве одного из таких он назвал контакты с людьми, которые происходят за пределами личного транспорта.

«Почему личный автомобиль в ситуации с пандемией только кажется очень безопасным? Во-первых, риск заражения при выходе из авто, в местах близкого контакта с другими людьми и поверхностями, например, в небольших магазинах, офисах, подъезде или в лифте, по-прежнему остается относительно высоким», — отметил Ликсутов.

При этом в общественном транспорте достигается максимально возможный уровень дезинфекции, полагает Ликсутов. В частности, избежать угрозы заражения позволяет большое количество уборок и контроль наличия масок и других средств защиты. Кроме того, в метро, МЦК и МЦД, действует выборочное измерение температуры.