Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM В Петербурге оперативные службы предупредили жителей о возможности локальных подтоплений из-за ливневых дождей, которые ожидаются во второй половине дня 16 июня.

Исаакиевский собор и Благовещенский мост Дарья Драй © ИА REGNUM

После начала непогоды автомобилистов просят избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика.

По данным синоптиков в Петербурге и пригородах во вторник пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы с порывистым ветром.

В петербургском Водоканале рассчитывают, что система канализации города сегодня штатно примет прогнозируемый объем дождя, но не исключают возможности подтоплений в случае высокой интенсивности осадков

«Водоканал подготовит сети к приему осадков и будет держать на контроле проблемные адреса города», — пообещали на предприятии. Дежурят аварийные бригады, сообщения о нештатной ситуации можно оставлять по телефону (812) 305−09−09.

Гроза и ливневые дожди ожидаются в Северной столице и 17 июня. На город идет наступление обширного дождевого фронта.

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