Стокгольм, , 15:26 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 48 человек. Такие данные 16 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 16 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 939 человек. Их число увеличилось на 48 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 53 323 человека. За сутки было выявлено 940 новых случаев заражения.

По состоянию на 16 июня 2 317 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.