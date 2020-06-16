Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Старинные иконы остановили на Пулковской таможне в Петербурге. Как сообщили в ведомстве, пришлось возбудить два дела об административных правонарушениях.

Старинная икона, изъятая на Пулковской таможне Sztu.customs.ru

Гражданин РФ пытался отправить в Европу посылку: внутри оказались семь предметов религиозного культа — православные иконы и кресты.

Однако таможенники заметили необычную посылку и отправили содержимое на экспертизу. Оказалось, что всё внутри коробки — культурные ценности.

Шесть икон выполнены в технике меднолитой пластики. Такое литье утвердилось в русском церковном искусстве в домонгольскую эпоху и пережило второе рождение в начале XVIII века.

«Большинство предметов, по определению эксперта, датируются XIX веком. Путевая икона с изображением Николая Чудотворца относится ко второй половине XVIII века», — заявили в Пулковской таможне.

Самым древним из пересылаемых предметов оказался нательный крест — он родом из русского Средневековья, вероятно, был создан в XII—XV века.

Таким образом, отправителю вменяют 16.3 КоАП РФ — несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза.